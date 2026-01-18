Domenico Tedesco’dan Anderson Talisca cevabı!

'PUAN FARKINI KONUŞMAK İÇİN ERKEN'

İkinci yarıya farklı bir planla çıktıklarını ifade eden Tedesco, "İkinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Enerjimizi, sistemimizi, pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ve bunları da yaptık. İkinci yarıda oyunu ilk yarıya kıyasla daha fazla kontrol edebildik, topa daha çok sahip olduk ve bu sayede rakibi biraz daha geriye itebildik. Rakip, ilk yarıda yaptığı baskıyı ikinci yarıda sürdüremedi. Tabii ki bu, bizim çok fazla enerji sarf etmemizi gerektirdi. Çünkü burada oynamak gerçekten çok zor. Çok iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var; iyi çalışılmış bir ekip. Forvetleri inanılmaz hızlı. Süper Lig'de gördüğüm en hızlı forvetler arasında sayabilirim. Burada galip geldiğimiz için çok mutluyum. Evet, puan farkı şimdi bire düştü ama bunu konuşmak için henüz çok erken" diye konuştu.

'TALİSCA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Talisca'nın sözleşme durumu ile ilgili soruya da yanıt veren Tedesco, "Çok basit. Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili bir şekilde oynadı. Normalde kendisi 10 numara ve en iyi oynadığı pozisyon da 10 numara pozisyonu. Ancak onu 9 numara pozisyonunda kullandığımızda da hem gerektiğinde oyuna yaklaşmayı hem de gerektiğinde arkaya koşular yapmayı çok iyi beceriyor. Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. Hem 10 numara oynayabilen, hem bu kadar uzun boylu, hem de sol ayağı bu kadar etkili bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Bu sadece biraz zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için durum çok net: Onun burada kalması bizim için çok önemli" dedi.