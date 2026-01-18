Fatih Tekke: Geri dönmek güzel!

Chibuike Nwaiwu ile ilgili Fatih Tekke, "Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi'nin performansına dair soruya Fatih Tekke, "Ernest Muçi'nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil, ona da söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsun. Cuma yine zor bir maçımız var" cevabını verdi.