Fenerbahçe arsaVev, Fatih Vatanspor’u 11 golle geçti!

Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fatih Vatanspor ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe arsaVev, Fatih Vatanspor karşısında 11-0 galip geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev puanını 43'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Haftanın maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
Amedspor – Ünye Kadın SK: 1-0
1207 Antalyaspor FK – Yüksekova SK: 0-2
Beşiktaş – Prolift Giresun Sanayispor: 5-1
Hakkarigücü – Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor: 5-0
Trabzonspor – Çekmeköy Bilgidoğa: 4-1