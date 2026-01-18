Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe arsaVev, Fatih Vatanspor’u 11 golle geçti!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 16:51

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Fenerbahçe arsaVev, Fatih Vatanspor karşısında 11-0 galip geldi. Sarı-lacivertliler ligde liderliğini sürdürdü.

AA
Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fatih Vatanspor ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe arsaVev, Fatih Vatanspor karşısında 11-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev puanını 43'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Haftanın maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Amedspor – Ünye Kadın SK: 1-0

1207 Antalyaspor FK – Yüksekova SK: 0-2

Beşiktaş – Prolift Giresun Sanayispor: 5-1

Hakkarigücü – Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor: 5-0

Trabzonspor – Çekmeköy Bilgidoğa: 4-1

