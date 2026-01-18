Fenerbahçe’de Ali Gürbüz’den transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Maçın ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sahada iyi bir performans sergilediğini belirten Gürbüz, "Sahada hep birlikte çok iyi mücadele eden bir Alanyaspor izledik. Zevkli bir maç oldu. Sonuçta 3 puanı aldık. Ligin boyu gittikçe kısalıyor. Biz hafta hafta bakıyoruz. Bu haftayı kayıpsız kapattık. Şimdi en önemli maçımız önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşma" diye konuştu.



Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ali Gürbüz, ocak ayı transfer döneminin zorluklarına dikkat çekerek, "Ocak ayında transferin kolay olmadığını futbolla ilgilenen herkes bilir. İlgili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Hocamızla koordineli şekilde başkanımız ve yönetimimiz sürekli çalışıyor. 6 Şubat'a kadar vaktimiz var ama o güne kadar beklemek istemiyoruz. Şu an için netleşmiş bir gelişme yok. Olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.



John Duran'ın cezasına da değinen Gürbüz, Fenerbahçe'nin her zaman kulüp menfaatleri doğrultusunda hukuki mücadelesini verdiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde sevk olunan tüm maçlarda gerekli hukuki mücadelemizi yapıyoruz. İtirazlarımız sonuçlandı ve ceza 2 maçtan 1 maça düşürüldü. Aston Villa maçında futbolcumuz, hocamızın da uygun görmesi halinde sahada olacak" ifadelerini kullandı.