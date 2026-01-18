Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 18.01.2026 14:21

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı.

Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

