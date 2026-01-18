Gençlerbirliği ile Samsunspor puanları paylaştı!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Gençlerbirliği'nin golünü 60. dakikada Sekou Koita kaydetti. Samsunspor'da fileleri 38. dakikada Marius Mouandilmadji havalandırdı.
Bu sonucun ardından Samsunspor 26, Gençlerbirliği ise 19 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Göktan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Okan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Ceza sahası dışından Oğulcan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada Marius Mouandilmadji aşırtma şutunda top kale çizgisine yönelirken Zuzek'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak taca çıktı.
38. dakikada Goutas'ın hatalı pasında topu kazanan Mendes'in sağ kanattan ceza sahasına ortada arka direkte Marius Mouandilmadji meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
52. dakikada Tongya'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
56. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda Zeki Yavru, çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün'ün indirdiği topla ceza sahasında buluşan Koita, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.