Gökhan İpek: Hakem, ’Özür dilerim faulmüş’ diyor!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Sarıyer'e 2-1 yenilen Boluspor'un teknik sorumlusu Gökhan İpek, "Elimizdeki oyuncularla buralarda olmaya, mücadele etmeye ve oyunu güzelleştirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

İpek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye çok iyi başladıklarını, maçın kendilerinin kontrolünde olduğunu söyledi.

Takımın bu şekilde gol yiyeceğini defalarca anlattığını ifade eden İpek, "Servet Çetin de 'Çalıştığımız yerden geldik, gol attık.' diye söylemiştir. Kazandılar, tebrik ederiz onları." diye konuştu.

İpek, oyunu domine ettiklerini, iki topun direkten döndüğünü anlatarak, "Golden önce bir pozisyon var ve orada faul var. Hakem devam ettiriyor oyunu. Sonra topun dönüşünde gol yiyoruz. Hakem, 'Özür dilerim faulmüş.' diyor. Biz oyun oynamak ve topa sahip olmak istiyoruz. Ama rakip sadece savunma yapıyor. Yenildik, üzgünüm. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Mücadele ettiklerini ancak gol yediklerini dile getiren İpek, "Ama bazen de bireysel bir oyuncu çıkıp bir şeyler de yapması gerekiyor. Kadro sayısı ve oyuncu adedi az. Olmadı. Elimizdeki oyuncularla buralarda olmaya, mücadele etmeye ve oyunu güzelleştirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.