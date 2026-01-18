Joao Pereira: Bahanelere sığınan bir adam değilim!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Pereira "Karşımızda Süper Kupa'yı kazanarak gelen bir takım vardı. Ayrıca çok da iyi bir sezon geçiriyorlar. Türkiye'deki şu anda en iyi takımlardan biri şüphesiz, çok motiveler. Şampiyon olacaklarına inanıyorlar ve aşağı yukarı 15 yıldır tahmin ediyorum şampiyon olamıyorlar ve şu anda inanıyorlar. Dün Galatasaray'ın beraberliğiyle birlikte de daha fazla enerjiye sahipler" diye konuştu.



İkinci yarıda rakibin yaptığı değişiklikler ve oyun anlayışı ile düzenlerini unuttuklarını belirten Pereira, "İkinci yarıda rakip bizden daha iyi oynadı. Bazı değişiklikler yaptılar baskı anlamında. Adam adama baskıda biz kendi düzenimizi unuttuk, ne yapacağımızı unuttuk. Ama tabii ki gelişiyoruz, büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz. Bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Eğer maçı bitirebilen bir takım olabilseydik, bugün 3-1'i bulabilseydik şüphesiz rakibin işi çok daha zor olacaktı. Net bir iki pozisyon yakaladık aslında ama maçı bitiremedik" şeklinde konuştu.