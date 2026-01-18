Kasımpaşa-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

Haftaya 15 puanla başlayan iki takım bu sonuçla birlikte puanını 16'ya çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

İRFAN CAN KAHVECİ VE KEREM DEMİRBAY İLK 11'DE

Kasımpaşa'da yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay, Antalyaspor maçında ilk 11'de başladı.

Lacivert-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can, ilk kez Kasımpaşa formasıyla görev yaptı. Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay da lacivert-beyazlı formayı Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez giydi.

Öte yandan, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ile Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör Emre Belözoğlu'dan şans bekledi.

VİNCENZO MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden izledi.

Montella, karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.