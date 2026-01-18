Kasımpaşa’da yeni transferler ilk kez sahada!

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil olan İrfan Can Kahveci ile son olarak Eyüpspor'da oynayan Kerem Demirbay, müsabakaya 11'de başladı. İrfan Can , 62. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bırakırken, Kerem 90 dakika sahada kaldı.



Fenerbahçe'den ayrılan bir diğer yeni transfer Cenk Tosun ise 88. dakikada Ben Ouanes'in yerine dahil oldu. Kamil Ahmet Çörekçi ise yedek kulübesinde bekledi.