Milan Skriniar: Karakterimiz bu!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız savunmacısı şu sözleri dile getirdi:

"Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık."