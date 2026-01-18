Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan Skriniar: Karakterimiz bu!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 22:21

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Alanyaspor maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız savunmacısı şu sözleri dile getirdi:

"Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık."

