Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Özcan Bizati: "Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zor"
Giriş Tarihi: 18.01.2026 20:21

Özcan Bizati: "Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zor"

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyun alışkanlığı olan takımlara karşı oynamanın zor olduğunu ifade etti.

İHA
Özcan Bizati: Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zor
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bizati, "Öncelikle dünle başlamak istiyorum. Dün tekrar bir seçimimiz oldu, yeni yönetimimizi tebrik edelim. İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze. Oyun alışkanlığı olan Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zordur. Hem de onların oyununa ayak uydurursanız ki biz ilk yarı buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık.

Biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında verilen reaksiyon için oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Buna devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özcan Bizati: "Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz