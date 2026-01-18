Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Selçuk İnan: Kazanmayı biz hak ediyorduk!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 19:51

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'a iç sahada 2-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduğunu dile getiren Selçuk İnan, "Beraberliğe üzülecekken maçı kaybetmeye üzüldük. Üzüntünün üstü bir şey. Zorlanıyorum bir şeyler söylerken…" dedi.

Selçuk İnan şu şekilde sözlerini noktaladı:

"Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Bu şekilde kaybetmek, onlar adına üzücü olduğu için ben de bu kadar üzülüyorum. Kazanmayı biz hak ediyorduk ama olmadı. Futbol böyle güzel bir oyun."

