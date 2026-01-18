Serkan Özbalta: Akıllı ve dengeli gitmek zorundayız!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Amedspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalarda yukarı doğru bir ivmemiz var. İyi oyun oynama, iyi mücadele ortaya koyuyoruz. Geçen hafta Sivas maçı ikinci yarısıyla başlayan bu çıkışı bugün de sürdürdük. Son 5-6 haftadır kaybetmeyen Diyarbakır gibi formda bir takıma karşı gol yemeden kazandık. Oyuncularım iyi mücadele etti, gerektiğinde topa bastı, oyunu soğuttu ve profesyonelce ne gerekiyorsa sahada yaptı. İyi bir galibiyet aldık. Tahminimce bu sonuçla ikinci sıraya çıktık ama lig bizim için bitmiş değil. Bu galibiyetin keyfini taraftarımızla birlikte yaşayacağız. Bugün tribünlerde çok güzel bir atmosfer vardı. Sadece bağırmak ya da ıslıklamak değil; şarkılar, sloganlar, birliktelik her şey dozundaydı. Taraftarımız bizi inanılmaz motive etti. Bu galibiyette onların payı çok büyük. Oyuncularımız da bu ilgiye sahada cevap verdi. Cumartesi günü Pendikspor maçımız var. İyi giden, seri yakalamış bir takım. Bu akşam galibiyetin tadını çıkaracağız, bu herkesin hakkı. Ama yarından itibaren bu maçı unutmak zorundayız. Sadece teknik ekip ya da oyuncular değil, bütün şehir bu maçı geride bırakmalı. Çünkü vizyonumuz artık daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Sezon boyunca hep 'ilk 7'nin içinde kalmalıyız' dedim, bu yüzden eleştirildim. Sonra 'neden daha yukarısı olmasın' dedim. Şu an ikinci sıradayız. Bunu korumak ve mümkünse daha yukarı taşımak istiyoruz. Yol uzun, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bugün 7'den 70'e tüm Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon başından beri onları bir şeye inandırmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bu inancın sahaya daha net yansıdığını görüyorum. Ama tekrar söylüyorum, yol çok uzun. Akıllı ve dengeli gitmek zorundayız. Bu galibiyet Erzurum'a armağan olsun."