Servet Çetin: Şiddetle puanlara ihtiyacımız var!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin açıklamalarda bulundu.

Servet Çetin çalıştıkları yerlerden gol yediklerini ve attıklarını kaydetti.

Boluspor'un zaaflarını belirlediklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını anlatan Çetin, "Çalıştığımız şekilde gol bulduk. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çalışmalarımıza yönelik vermiş oldukları olumlu tepkiden dolayı da kutluyorum onları." dedi.

Çetin, Boluspor'un duran top organizasyonlarında etkili oyuncularının olduğunu, nitekim oradan da gol yediklerini söyleyerek, "Boluspor gibi bir takımdan, deplasmanda puan almak bizim gibi puanlara ihtiyacı olan takım için çok iyi oldu. Şiddetle puanlara ihtiyacımız var, bir an önce aşağıdan yukarıya atma anlamında. Çok şükür iyi galibiyet oldu. Oyuncularım çok iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un birkaç gol kaçırdığına ve sonucun farklı olabileceğine değinen Çetin, bunun da eleştirisini kendi içlerinde yapacaklarını sözlerine ekledi.