SON DAKİKA | Alanya’da kazanan Fenerbahçe! Galatasaray ile fark 1’e düştü

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Alanya Oba Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlendi. VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Mehmet Kısal görev aldı. Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 9 ve 78'inci dakikalarda Anderson Talisca ile 52'nci dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 3'üncü dakikada Florent Hadergjonaj ve 26'ncı dakikada Gaius Makouta havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.
GALATASARAY İLE FARK 1'E DÜŞTÜ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 18. haftayı 2'nci sırada tamamladı. Galatasaray'ın Gaziantep FK ile iç sahada berabere kaldığı haftada Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'nin kazanması sonrası puan farkı 1'e düştü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Alanyaspor ise Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.
23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.
27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
52. dakikada Fenerbahçe yeniden maça beraberliği getirdi. Ceza sahası sol çaprazda bulunan Mert Müldür topu kafayla sağ tarafta bulunan Talisca'ya çevirdi. Talisca'nın yaptığı vuruşu çıkaran kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topuda Musaba iyi takiple sağ çaprazdan yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.
68. dakikada sol kanattan Fenerbahçe'nin gerçekleşen atağında Duran'ın ceza sahası içerisinden ortaladığı topa gelişine vuran Talisca'nın şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.
71. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta'nın pasında topla buluşan Efecan Karaca topu ortaladı. Topu kontrol eden Duarte'nin şutunu Ederson kontrol etti.
78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Merkezde Fred kazandığı topu Asensio ile buluşturdu. Asensio'nun yerden gönderdiği pasta Talisca'nın vuruşu fileleri havalandırdı: 2-3.
Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.
Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.
Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.
JOAO PEREIRA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasına göre bu maça 5 değişiklikle çıktı.
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe mücadelesine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu ilk 11'i ile başladı.
Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük mücadelesinde kaleci Paulo Vicor, Güven Yalçın, Fatih Aksoy'u yedeğe çekerken, Janvier ve Hagi de sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.
Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Maestro, Hwang, Ogundu'yu sahaya sürdü.