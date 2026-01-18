SON DAKİKA | Alanya’da kazanan Fenerbahçe! Galatasaray ile fark 1’e düştü

TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.