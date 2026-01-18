Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Trabzonspor'un rakibi Kocaelispor | İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 18.01.2026 16:01 Son Güncelleme: 18.01.2026 16:08

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Fırtına, mücadeleyi kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kritik maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

İK 11'LER BELLİ OLDU

KOCAELİSPOR XI: Jovanovic, Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Tayfur, Linetty, Rivas, Churlinov, Agyei, Petkovic.

TRABZONSPOR XI: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

