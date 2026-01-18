Trabzonspor Mathias Lovik’i bitirdi!

Süper Lig'in 18.haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. Lovik, salı günü şehre gelecek.

Molde altyapısında yetişen Mathias Lovik, geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'ya transfer oldu. Norveçli sol bek, Serie A ekibinde bu sezon 12 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.