Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:23

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarıldı!
Süper Lig'in 18.haftasında bu akşam saat 20.00'de sahasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazılar, genç oyuncunun yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

Demir Ege Tıknaz'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildiği ifade edildi.

