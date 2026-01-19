Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Rafa Silva düğümü çözülüyor! Anlaşma tamam
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sona eriyor. Benfica, siyah-beyazlı takımla yaptığı görüşmelerin ardından Portekizli oyuncu için prensipte anlaşma sağladı. Ayrılığın kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir maçlara çıkmayan Rafa Silva'nın geleceği netleşiyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Portekiz ekibi, Rafa Silva'nın transferi için prensipte anlaştı.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun Rafa Silva için İstanbul'a geldiği ve tarafların son bir görüşme daha gerçekleştirerek transferi gün içinde resmileştirmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

