Beşiktaş’ta Rafa Silva düğümü çözülüyor! Anlaşma tamam

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir maçlara çıkmayan Rafa Silva'nın geleceği netleşiyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Portekiz ekibi, Rafa Silva'nın transferi için prensipte anlaştı.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun Rafa Silva için İstanbul'a geldiği ve tarafların son bir görüşme daha gerçekleştirerek transferi gün içinde resmileştirmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.