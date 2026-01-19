Göztepe’ye Fenerbahçe maçı öncesi iki kötü haber

Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Isonem Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39'da Miroshi, 63'de Arda Okan ve 82'de Efkan Bekiroğlu kaydetti. Rizespor'un tek golü 60. dakikada Laçi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 35'e çıkardı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Rizespor ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında İzmir ekibi, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe'de sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Bokele-Heliton ikilisi Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Laci kale önünde gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

39'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası karıştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Miroshi'nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

45'inci dakikada Olaitan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

58'inci dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. VAR merkezinden gelen uyarının ardından Ali Şansalan saha kenarındaki monitörden pozisyonu izledi ve Alikulov'un ceza sahasından yaptığı vuruşta Bokele'nin topa elle temas ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Laci topu ağlara yolladı: 1-1.

63'üncü dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Juan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Arda Okan gelişine vurup Fofana'yı mağlup etti: 2-1.

77'nci dakikada Mihaila'nın ceza sahasından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

82'nci dakikada Göztepe farkı ikiledi. Jeh'in ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Juan'ın şutunda kaleci Fofana'dan dönen topu Efkan tamamladı: 3-1.