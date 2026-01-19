Konyaspor puanı 90+5’te kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile ikas Eyüpspor karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 90+5. dakikada bulduğu golle 1-1 sona erdi. Eyüpspor'un golü 50. dakikada Metehan Altuntaş'tan geldi. Muleka, 90+5. dakikada eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 18'e çıkarırken, Eyüpspor ise 14 yaptı. Ligi bir sonraki haftasında Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Deniz Türüç'ün şutunu kaleci uzaklaştırdı.

20'nci dakikada Svendson'un ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Umut Nayir'ın şutunu kaleci uzaklaştırdı.

40'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün içeriye ortasında Bjorlo'nun şutunu defans çizgiden çıkardı.

50'nci dakikada Legowski'nin ceza alanı sağ tarafından ortasında Baran Ali'nin şutunu kaleci uzaklaştırmak istedi. Boşta kalan topa vuran Metehan'ın şutu ağlarla buluştu: 0-1.

75'inci dakikada topla birlikte ceza alanına ilerleyen Torres'in şutu az farkla üstten auta çıktı.

90+5'de Berkan'ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Melih Bostan'ın şutu defanstan sekti. Topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.