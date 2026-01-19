LaLiga’da Real Madrid, Barcelona’nın yenildiği haftada zirveye yaklaştı

BARCELONA 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'a 2-1 mağlup olarak 9 hafta sonra yenildi.

Mikel Oyarzabal ve Gonçalo Guedes'in golleri, ev sahibi ekibe galibiyeti getirdi. Barcelona'nın golü, Marcus Rashford'dan geldi.

Real Madrid, yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Levante'yi Kylian Mbappe ve Raul Asencio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, ev sahibi ekibin son golünde kornerden ortayı yapan isim oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Atletico Madrid'in evinde Alaves'i 1-0 yendiği haftada, Villarreal ise Real Betis deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Mallorca da sahasında Athletic Bilbao'yu Vedat Muriç'in "hat-trick" yaptığı mücadelede 3-2 yendi.

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, rakibiyle arasındaki farkı bir puana düşürdü. Bir maçı eksik Villarreal ile Atletico Madrid, 41'er puanla iki takımı takip etti.