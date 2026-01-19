Noa Lang Galatasaray’da

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Aslan, Napoli forması giyen Noa Lang için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.
İtalyan basını, Napoli'nin Cimbom'da forma giymek istediğini söyleyen Noa Lang'ı göndereceğini duyururken transferin bitme noktasına geldiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanadın kiralık transferi için Çizme ekibi ile mali detayları görüştü ve el sıkıştı. Cimbom'un, Lang'ın maaşının yarısı olan 1.4 milyon Euro'yu ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu.
Ayrıca Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Serie A temsilcisine 2 milyon Euro ödeyeceği ve opsiyonun ise 30 milyon Euro olacağı aktarıldı.
Bu sezon 26 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist üretti.