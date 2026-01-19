Noa Lang Galatasaray’da

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı.İtalyan basını, Napoli'nin Cimbom'da forma giymek istediğini söyleyen Noa Lang'ı göndereceğini duyururken transferin bitme noktasına geldiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanadın kiralık transferi için Çizme ekibi ile mali detayları görüştü ve el sıkıştı.AyrıcaBu sezon 26 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist üretti.