Salih’ten para iddialarına tepki

Uzun süredir Beşiktaş ile görüşmelerde bulunan Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan dün kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Mali konularda siyah-beyazlılar ile anlaşamadığı iddia edilen 28 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..
Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak kariyerime devam ediyorum. Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim. Şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim
."