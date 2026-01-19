Salih’ten para iddialarına tepki

Uzun süredir Beşiktaş ile görüşmelerde bulunan Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan dün kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Mali konularda siyah-beyazlılar ile anlaşamadığı iddia edilen 28 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak kariyerime devam ediyorum. Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.."