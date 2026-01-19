Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak.