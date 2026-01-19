Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler.
Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak.
TRANSFER SÖZLERİ
Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız."