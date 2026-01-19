Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Bodrum'da 2 golle güldü
Giriş Tarihi: 19.01.2026 22:25

Sivasspor, Bodrum'da 2 golle güldü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.

AA
Sivasspor, Bodrum’da 2 golle güldü
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda, Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yılmaz (Dk. 83 Adem Metin Türk), Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 70 Ege Bilsel), Dimitrov, Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Imeri), Taulant Seferi

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Okan Erdoğan (Dk. 10 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit (Dk. 90+4 Yusuf Çağlar Kefkir), Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Dk. 85 Mehmet Fevzi Yıldırım), Ethemi, Cihat Çelik

Goller: Dk. 45 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mert Çelik, Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 90+8 Murat Paluli, Dk. 90+10 Kimpioka (Özbelsan Sivasspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Bodrum'da 2 golle güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz