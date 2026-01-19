Trabzonspor Fatih Tekke’nin sözleşmesini revize etti

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesinin revize edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."