Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti
Giriş Tarihi: 19.01.2026 18:41 Son Güncelleme: 19.01.2026 18:46

Trabzonspor Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti

Trabzonspor, Fatih Tekke ve ekibinin aylık ücretinin net 7.5 milyon TL, yıllık ise net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Fatih Tekke’nin sözleşmesini revize etti
  • ABONE OL

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesinin revize edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz