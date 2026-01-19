Trabzonspor’da 2 transfer 1 yolcu!

LOVIK GELİYOR

Buna göre bordo-mavililer, Mathias Lovik ve kulübü Parma ile prensip anlaşmasına vardı. Dün Parma'nın Genoa ile oynadığı maçın kadrosunda yer alan sol bek, daha sonra takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

22 yaşındaki oyuncu, kulüpler arasındaki yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte bugün ya da yarın Türkiye'ye gelecek. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzon'a giderek bordo-mavili takıma katılacak.

KARLSBAKK CEPTE

Al-Ahli'nin kadrosuna katmak istediği ve Trabzon'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro önerdiği Augusto, kesin kararını veriyor. Brezilyalı forvetin Suudi ekibinin yetkilileri ile bugün bir araya geleceği ve transferin netlik kazanacağı belirtildi.

Augusto'nun ayrılma ihtimaline karşılık Karlsbakk'ı listesine dahil eden Trabzon, prensip anlaşmasına varmıştı. Norveçli golcünün bordo-mavililerden haber beklediği belirtildi.