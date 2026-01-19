Trendyol 1. Lig: Iğdır FK, Sakaryaspor’u tek golle geçti!

1.Lig 21.hafta maçında Iğdır FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Iğdır ekibine galibiyeti getiren golü 48.dakikada Bacuna kaydetti.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 33'e yükseltirken, Sakaryaspor 23 puanda kaldı.
1.Lig'de gelecek hafta Iğdır FK, Vanspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise Bodrum FK'yi ağırlayacak.
Stat: Iğdır Şehir
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Dk. 46 Özder Özcan), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 85 Conte), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 90 Ali Yaşar)
Sakaryaspor: Szumski, Metę Kaan Demir (Dk. 81 Akuazaoku), Mirza Cihan (Dk. 57 Kobilar), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Dk. 57 Emre Demir), Kolovetsios
Goller: Dk. 48 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 70 Kolovetsios, Dk. 72 Batuhan Çakır (Sakaryaspor)