Atletico Madrid, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!

Giriş Tarihi: 20.01.2026 19:54

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

İHA
Atletico Madrid, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta Teknik Direktör Diego Simeone yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde saha içinde kısa bir toplantı yapılırken, daha sonra futbolcular top kapma çalışmasına geçti.

Futbolcular, antrenmanın basına açık son bölümünde ise pas ve koşu çalışmaları yaptı. İspanyol ekibi, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktiğine çalıştı.

