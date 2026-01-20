Bir rüya için bin rezalet!

Afrika Uluslar Kupası'nı, finalde ev sahibi Fas'ı 1-0 yenen Senegal kazandı. Film senaryolarını aratmayan final, olayları ve skandallarıyla tarihe geçti
. 90+5'te Fas'ın, VAR uyarısıyla penaltı kazanmasının ardından kararı protesto eden Senegal, sahayı terk etti. Sadio Mane'nin ikna etmesiyle takım 10 dakika sonra soyunma odasından geri döndü. Diaz'in 90+24'te kullandığı 'Panenka' penaltısını kaleci Mendy kurtarınca karşılaşma uzadı. Sahadaki gerginlik de devam etti.
Pape Thiaw yönetimindeki Senegal, uzatma anlarında Pape Gueye'nin golüyle zafere uzanırken, penaltıyı atamayan R.Madrid'in yıldızı Brahim Diaz ise gözyaşlarına boğuldu. Maçın gizli kahramanlarından biri de as kaleci Mendy'nin havlusunu tutan yedek eldiven Yehvann Diouf oldu. Yağmur altındaki mücadelede 90 dakika boyunca sıra dışı bir çekişmeye giren Diouf,
Faslı top toplayıcı çocukların havluyu çalma girişimlerine engel oldu. 26 yaşındaki kaleci, yerlerde sürünse de havluyu kaptırmadı. Tribünlerde de taraftarlarla polis arasında sandalyelerin havaya uçuştuğu kavgalar
yaşandı. Senegal'in hocası Thiaw basın toplantısı odasına girdiğinde iki ülkenin gazetecileri arasında arbede çıktı ve Thiaw odayı terk etti.
Milyonlarca taraftar ekran başında 'biz ne izledik böyle' diyerek büyük şaşkınlık yaşadı.