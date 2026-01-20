Bir rüya için bin rezalet!

Afrika Uluslar Kupası'nı, finalde ev sahibi Fas'ı 1-0 yenen Senegal kazandı.. 90+5'te Fas'ın, VAR uyarısıyla penaltı kazanmasının ardından kararı protesto eden Senegal, sahayı terk etti. Sadio Mane'nin ikna etmesiyle takım 10 dakika sonra soyunma odasından geri döndü.Pape Thiaw yönetimindeki Senegal, uzatma anlarında Pape Gueye'nin golüyle zafere uzanırken, penaltıyı atamayan R.Madrid'in yıldızı Brahim Diaz ise gözyaşlarına boğuldu. Maçın gizli kahramanlarından biri de as kaleci Mendy'nin havlusunu tutan yedek eldiven Yehvann Diouf oldu.Faslı top toplayıcı çocukların havluyu çalma girişimlerine engel oldu. 26 yaşındaki kaleci, yerlerde sürünse de havluyu kaptırmadı. Tribünlerde de taraftarlarla polis arasındayaşandı. Senegal'in hocası Thiaw basın toplantısı odasına girdiğindeMilyonlarca taraftar ekran başında 'biz ne izledik böyle' diyerek büyük şaşkınlık yaşadı.