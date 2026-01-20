Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında rahat kazandı!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 21:01

Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında rahat kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, deplasmanda Kairat Almaty'yi 4-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında rahat kazandı!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasının açılış maçında Club Brugge, Kairat Almaty'ye konuk oldu. Astana Arena'da oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı.

Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti.

Kairat Almaty'nin tek sayısı ise 90+2. dakikada Adilet Sadybekov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 7'ye yükseltirken, Kairat Almaty 1 puanda kaldı.

Devler Ligi'nde lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı ağırlayacak. Kairat Almaty ise Arsenal deplasmanına gidecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında rahat kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz