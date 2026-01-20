Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında rahat kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasının açılış maçında Club Brugge, Kairat Almaty'ye konuk oldu. Astana Arena'da oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı.
Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti.
Kairat Almaty'nin tek sayısı ise 90+2. dakikada Adilet Sadybekov'dan geldi.
Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 7'ye yükseltirken, Kairat Almaty 1 puanda kaldı.
Devler Ligi'nde lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı ağırlayacak. Kairat Almaty ise Arsenal deplasmanına gidecek.