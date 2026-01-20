En-Nesyri’nin yeni takımı yüzde 90 belli!

Fas Milli Takımı ile Afrika Şampiyonluğu'nu kaçıran En-Nesyri için kritik günler yaşanıyor. Golcü futbolcu, Fenerbahçe'ye de veda etmeye hazırlanıyor.
NAPOLI'NİN TEKLİFİNE SICAK
İngiltere'den gelen teklifleri geri çeviren 28 yaşındaki oyuncu, İtalya'dan gelen teklifler arasında tercih yapacak. Juventus ve Napoli, En-Nesyri'yi istiyor ancak futbolcu Napoli'ye daha sıcak.
2 ŞUBAT'A KADAR KARAR VERECEK
İtalyan ekibi, 5 milyon Euro kiralama bedelli, 20 milyon Euro satın alma opsiyonlu sözleşme önerdi. Fenerbahçe, 20 milyon Euro satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını isterken, görüşmeler de devam ediyor. En-Nesyri'nin, İtalya'da 2 Şubat'ta bitecek ara transfere kadar kararını vermesi gerekiyor.