En-Nesyri’nin yeni takımı yüzde 90 belli!

2 ŞUBAT'A KADAR KARAR VERECEK

İtalyan ekibi, 5 milyon Euro kiralama bedelli, 20 milyon Euro satın alma opsiyonlu sözleşme önerdi. Fenerbahçe, 20 milyon Euro satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını isterken, görüşmeler de devam ediyor. En-Nesyri'nin, İtalya'da 2 Şubat'ta bitecek ara transfere kadar kararını vermesi gerekiyor.