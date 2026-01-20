Montella’nın yardımcısı Serkan Damla PFDK’da!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında yürüttüğü operasyon devam ediyor. TFF Hukuk Müşavirliği,Bu isimler arasında, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcı antrenörü Serkan Damla'nın da olması dikkat çekti.Sevk edilen diğer ünlü isimler ise Serdar Kulbilge, Ceyhun Eriş ve Mustafa Kocabey…