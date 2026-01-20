Montella’nın yardımcısı Serkan Damla PFDK’da!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında yürüttüğü operasyon devam ediyor. TFF Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan antrenörlerden, bahis oynadığı tespit edilen 297 kişiyi 57. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.
Bu isimler arasında, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcı antrenörü Serkan Damla'nın da olması dikkat çekti. Damla, Ay-Yıldızlı ekipten önce Adana Demirspor'da görev yapıyordu.
Sevk edilen diğer ünlü isimler ise Serdar Kulbilge, Ceyhun Eriş ve Mustafa Kocabey…