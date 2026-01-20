Selçuk İnan: "Yeni oyuncuları getirmek zaten kolay değildi"

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Körfez ekibinde Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trabzonspor maçından sonra, saha kenarındaki tutumundan dolayı hakkında rakip camiada ve televizyonlarda yapılan ağır eleştirileri 'ucuz' olarak nitelendiren İnan, Samsunspor maçının zorluğuna değindi ve transferde olmayan gelişmelerden oyuncuların sakatlık durumlarına kadar tüm soruları yanıtladı. Hakemlerin maçlarda sadece adil olmasını istediklerinin altını da çizen Selçuk İnan, şehir olarak ses yükseltmeleri gerektiğini belirtti.



"BUNU DİLE GETİRMEK BİLE ÇOK UCUZ, UMURSAMIYORUM"

Trabzonspor maçının ardından kendisi hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelerle ilgili Selçuk İnan, "Sürekli kendimi anlatmayı çok sevmiyorum. Kimin ne söylediğiyle de çok ilgilenmiyorum. Herkesin söylediği kendini bağlar. Ama emin olduğum bir şey var; bir kulüpte çalışıyorum ve bir camiayı temsil ediyorum. Ne derseniz deyin hiçbir zaman rakip takım; oyuncularına, taraftarına, hocasına, yöneticilerine ya da başkanına saygısızlık yapmadım. Bence bundan da daha önemli bir şey yok. Onun dışında geçmişte oynadığım takımlar, onlara karşı gösterdiğim iyi ya da kötü performansların konuşulması ülkemizde maalesef çok prim yapıyor. Benimle ilgili ancak bu söylemleri söyleyebilirler. Neden seviniyor, neden takımına sahip çıkıyor ya da neden takımının haklarını savunuyor! Esasında sadece bunu dile getirmek bile çok ucuz. O yüzden insanların söyledikleriyle çok ilgilenmiyorum. İşimi doğru ve düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum. Belli ki bazı kesimler tarafından bu tür şeyler çok takdir edilmiyor. Sahanın kenarında sadece oyuncularımın hakkını arıyorum, onlara destek olmaya çalışıyorum, onunla maçı yaşıyorum. Rakip takım taraftarına, hocasına ve oyuncularına bugüne kadar yapmadım, bundan sonra da asla ve asla yapmayacağım. Çalıştığım takımın haklarını tabii ki de sonuna kadar savunacağım. Bundan sonra da böyle olacak. Trabzonspor'da 3 yıl çalıştım. Bütün maçlara çıktım. Tek gün şikayet etmedim. Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil ettim. Kupalar kazandım. 100'den fazla maça çıktım. Dolayısıyla oranın hakkını da fazlasıyla verdim. Şu an Kocaelispor'un teknik direktörüyüm. Bu camia bana sahip çıkıyor, bize sahip çıkıyor. Bütün benliğimle burayı temsil etmeye çalışıyorum. Galatasaray maçından sonra da bu tür şeyler yazıldı, çizildi. Açıkçası bu tür kötü niyetli insanların söylemleri çok da umurumda değil" dedi.



"ALEYHTE ÇOK FAZLA KARAR OLDU, LEHTE İSTEMİYORUZ, HAK OLSUN"

İkinci yarıdaki ilk 7 maçın, ilk yarıdaki performansla kıyaslanması noktasında zorlu fikstürde daha erken sonuç alınabilmesi noktasında umut olup olmadığına değinen İnan, "Tabii ki umudum var. Bazı zamanlar maç şansına da ihtiyacınız oluyor. Ki bizim bence fazlasıyla var. Hakem kararlarına çok değinmek, onlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Buraya imza attığım günden beri lehte bir şey olmadı henüz. Zaten öyle bir şey olsun istemiyoruz. Hak olsun. Ama aleyhte çok fazla karar oldu ve puan kayıplarına neden oldu. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Oyuncularımızın mücadelesinden, saha içindeki oyunundan, sadece sahada futbol oynamayı düşünen takım profili çizmesinden mutluyum. Biz işimize bakacağız. Çalışmalara, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İlk 7 haftada yaşadığımız şanssızlığı inşallah yaşamayız. Bunu Samsunspor maçıyla inşallah kırarız" diye konuştu.