Giriş Tarihi: 20.01.2026 17:25 Son Güncelleme: 20.01.2026 17:27

Son dakika: Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı!
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile ilgili resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, borçların ödenerek Bankalar Birliği'nden çıkıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı!
