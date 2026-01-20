Trabzonspor, Mathias Lovik’i resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Parma'dan kadrosuna kattığı Mathias Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Lovik'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Anlaşmaya göre; Parma Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro'nun 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Yapılan anlaşmada oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000 Euro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800.000 Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı da aktarıldı.