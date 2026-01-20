Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı belli oldu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç tarihleri...
Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 3. hafta fikstürü şöyle:
3 ŞUBAT SALI
13.00 Iğdır FK - Antalyaspor
15.30 Samsunspor - Bodrum FK
18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı
20.30 Trabzonspor - Fethiyespor
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor
15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir
18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20.30 Galatasaray - İstanbulspor
5 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK
15.30 Konyaspor - Aliağa
18.00 Kocaelispor - Beşiktaş
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK