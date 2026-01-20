Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı belli oldu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç tarihleri...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 3. hafta fikstürü şöyle:

3 ŞUBAT SALI

13.00 Iğdır FK - Antalyaspor

15.30 Samsunspor - Bodrum FK

18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Trabzonspor - Fethiyespor

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor

15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20.30 Galatasaray - İstanbulspor

5 ŞUBAT PERŞEMBE

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK

15.30 Konyaspor - Aliağa

18.00 Kocaelispor - Beşiktaş

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

