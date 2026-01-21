Anderlecht, Sikan’ı kadrosuna kattı

Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oldu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

BONSERVİSİ NE KADAR?

Belçika ekibi, oyuncu için Trabzonspor'a 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 500 bin euro da bonus yer alacak. Sonraki satışta kardan yüzde 20 pay da Karadeniz devine ödenecek.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir."