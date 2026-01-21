Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde kayıpsız gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal fırtınası devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de en yakını rakibi Manchester City'nin 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de 7'de 7 yapan tek takım olarak ilk sırada yer aldı. İngiliz ekibi, dün akşam Inter'i deplasmanda Gabriel Jesus'un 2 ve Gyökeres'in golleriyle 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Kupa 1'in en az gol yiyen takımı olan Arsenal, 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve kalesinde sadece 2 gol gördü.

ARDA'NIN ASİST YAPTIĞI MAÇTA REAL MADRİD FARKLI KAZANDI

Dün akşam gecenin en farklı galibiyetini ise Arda Güler'li Real Madrid aldı. Sahasında Monaco'yu konuk eden İspanyol ekibi, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Vinicius Junior'un skoru 5-0'a getiren golünde asisti yapan isim oldu. Arda Güler, 76'ncı dakika yerini Carvajal bıraktı.

BODO/GLIMT'TEN MANCHESTER CİTY'E ŞOK

Norveç ekibi Bodo/Glimt, sahasında İngiliz devi Manchester City'i 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 22 ve 24'üncü dakikalarda Hogh ile 2-0'ı bulan Bodo, 58'inci dakika Hauge skoru 3-0'a getirdi. Cherki, 60'ıncı dakikada farkı yeniden 2'ye indirse de Norveç ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Manchester City karşılaşması öncesinde 3 beraberlik, 3 mağlubiyeti bulunan Bodo/Glimt, İngiliz ekibini mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde alınan günün diğer sonuçları ise şöyle:

Kairat - Club Brugge: 1-4

Sporting CP - PSG: 2-1

Olympiakos - Bayer Leverkusen: 2-0

Villarreal - Ajax: 1-2

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund: 2-0

Kopenhag - Napoli: 1-1