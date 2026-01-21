Bankalar birliği’nden resmen ayrıldı

, Bankalar Birliği borçlarını tamamen kapattığını dün resmi olarak duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile DenizBank'tan oluşan konsorsiyum arasında 19.03.2021 tarihinde imzalanan ve son anapara ödemesi 31.05.2030 olan Bankalar Birliği yapılandırmasında kullanılan tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizlerin kapatıldığı duyuruldu. Başlangıçta 300 milyon Euro üzerindeki borçlar 2025'te 69 milyon Euro'ya indi. Emlak Konuk GYO ile yapılan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımının yanında sermaye artırımından gelen para ile 3.4 milyar TL'lik borç ödenmiş oldu. Kulüp sosyal medya hesabındandenildi.

