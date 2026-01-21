Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz’ın bonservisi belli oldu!

Beşiktaş'ın bir sonraki satıştan; yapılan ve yapılacak ödemeler düşüldükten sonra elde edilecek kardan yüzde 20 pay hakkı olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."