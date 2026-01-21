Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor’da Emrehan Gedikli ile vedalaşıldı!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 16:57

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç santrfor Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İHA
Bursaspor, profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edildi.

22 yaşındaki genç futbolcu, kariyerine Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Türkiye'ye dönüşünün ardından sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen Emrehan Gedikli, son olarak Bursaspor kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
