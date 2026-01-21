Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Atletico Madrid maçı!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 16:15 Son Güncelleme: 21.01.2026 16:17

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Dev maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 7. haftasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleye Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ev sahipliği yapacak.

Heyecan dolu müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tungoyi üstlenecek.

Dev maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Catalin Popa görev alacak. Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat 20.45'te başlayacak.

Heyecan dolu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Simeone, Baena, Alvarez, Sörloth.

GALATASARAY 9 PUANDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında geride kalan 6 haftada 9 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

ATLETICO 12 PUANDA

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, lig etabında 12 puan topladı.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, bu müsabakalarda 4 galibiyet ile 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

