Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ve Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a veda etti.
Demir Ege Tıknaz veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu formayı ilk giydiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Daha çocuktum. Beşiktaş benim için sadece bir kulüp değildi; hayalini kurduğum yerdi, büyüdüğüm evdi. Fulya'nın kapısından altyapı oyuncusu olarak girdim, sahaya Beşiktaşlı olarak çıktım.
Bu çatı altında öğrendiğim şey sadece futbol olmadı. Mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi, sabretmeyi, dostluk kurmayı ve bu arma için oynamanın ne demek olduğunu burada öğrendim. Her antrenman, her maç, her ter damlası benim için ayrı bir gururdu.
Bu formayla sahaya çıktığım her saniye tarif edilemezdi. Tribünlerin sesi, desteği ve o sorumluluk duygusu hayatım boyunca benimle olacak. Çünkü ben burada sadece forma giymedim, Beşiktaş'ı yaşadım.
Şimdi ayrılık zamanı. Kolay değil. İnsan büyüdüğü yerden, ailesinden koparken hep bir parçasını geride bırakıyor. Ama Beşiktaş benim içimde hep aynı yerde kalacak. Bu kulüp benim başlangıcım, köküm ve her zaman gurur duyacağım yer olacak.
Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve bana inanan büyük Beşiktaş taraftarına sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bu formayı terlettim, iyi ki Beşiktaş'ın evladı oldum. Hoşça kal Beşiktaş, kalbimde hep siyah-beyaz olacak!"