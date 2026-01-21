Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ve Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a veda etti.

Demir Ege Tıknaz veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu formayı ilk giydiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Daha çocuktum. Beşiktaş benim için sadece bir kulüp değildi; hayalini kurduğum yerdi, büyüdüğüm evdi. Fulya'nın kapısından altyapı oyuncusu olarak girdim, sahaya Beşiktaşlı olarak çıktım.

Bu çatı altında öğrendiğim şey sadece futbol olmadı. Mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi, sabretmeyi, dostluk kurmayı ve bu arma için oynamanın ne demek olduğunu burada öğrendim. Her antrenman, her maç, her ter damlası benim için ayrı bir gururdu.