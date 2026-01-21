Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diego Simeone: İzlemesi keyifli bir maç oldu
Giriş Tarihi: 21.01.2026 23:18 Son Güncelleme: 21.01.2026 23:22

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Galatasaray ile 1-1 berabere biten müsabakanın ardından karşılaşmayı ele aldı. Arjantinli teknik adam, keyifli bir maç olduğuna değindi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid 1-1 beraber kaldı. Karşılaşma sonrası İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, mücadeleyi değerlendirdi.

Arjantinli teknik adam, "İzlemesi keyif veren bir maç oldu. İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı. Bizim de fırsatlarımız oldu, Galatasaray da son dakika kazanabilirdi." dedi.

"İlk 8 bizim elimizde değil, diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Sonuna kadar devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

