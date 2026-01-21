Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emiliano Buendia'dan Marco Asensio cevabı!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 19:47 Son Güncelleme: 21.01.2026 19:59

Emiliano Buendia'dan Marco Asensio cevabı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Aston Villa'da tecrübeli futbolcu Emiliano Buendia açıklamalarda bulundu. Emiliano Buendia, Marco Asensio ile ilgili soruyu cevapladı.

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde Chobani Stadyumu'nda düzenlenen medya gününde Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia açıklamalarda bulundu.

İyi bir maçın kendilerini beklediğini belirten Emiliano Buendia, "Avrupa'da deplasmanda oynamak oldukça iyi bizim için. Bu tarz rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Eski takım arkadaşı Marco Asensio hakkında düşüncelerini paylaşan Buendia, "Asensio'nun yeteneğini biliyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona o şekilde hazırlandık" sözlerini sarf etti.

