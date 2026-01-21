Emiliano Buendia’dan Marco Asensio cevabı!

Eski takım arkadaşı Marco Asensio hakkında düşüncelerini paylaşan Buendia, "Asensio'nun yeteneğini biliyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona o şekilde hazırlandık" sözlerini sarf etti.