Galatasaray’da Okan Buruk’tan Alexander Sörloth itirafı!

Atletico Madrid gibi bir takımla karşılaşmanın hem kendisi hem de oyuncuları için önemli tecrübe olduğunu vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, "Önemli, formda ve otomatikleşmiş bir teknik direktör takımıyla karşılaştık. İkinci yarı değişiklikler yaptılar. Sörloth, oyun içinde rakipleri korkutan bir oyuncu. Dip savunma yapan takımlar için çok tehlikeli olabiliyor. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da üst üste maç oynuyorlar, çok yoruluyorlar. Bunları düşünerek değişiklikler yaptılar. Devamında Griezmann ve Gonzalez gibi koşucu oyuncularla oynadılar. Bence doğru cevap verdik. Benim adıma da güzel tecrübeydi. Bu kadar hızlı ve fiziksel gücüyle oynayan bir takıma karşı mücadele etmek takımımız için de önemli tecrübe oldu. Bundan sonraki turda bu tür rakiplerle oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, müsabakada iyi bir performans sergileyen Mario Lemina hakkında şunları söyledi:

"Bu tür maçlar Lemina gibi oyuncular için önemli oluyor. Sizin saha içinde rakibe karşı koymak, top kazanmak için ihtiyacınız oluyor. Özellikle Sörloth'a çok fazla uzun top atıldı. Uzun toplar için Lemina'yı orada görevlendirdik. Oyun içinde topa sahip olmak önemliydi. Torreira ile bunu iyi yaptılar. Bu tür maçlarda konsantrasyon çok önemli. Bazen oyuncuları bu tür maçlara hazırlamanıza gerek kalmaz. Atletico Madrid, Liverpool'a karşı oynamak futbolcunun performansını yükseltebiliyor. Bunu tüm maçlarda görmemiz gerek. Oyuncularımızdan bu performansı bekliyoruz. Futbolcularımın top hem bizdeyken hem de rakipteyken zevk aldıklarını düşünüyorum. Bu iştahı gösterdiler. Burada bu taraftarın önünde oynamak da etkili. Bu tür maçlarda inanılmaz atmosfer oluyor. Bu rakipleri de çok etkiliyor."