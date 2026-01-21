Karabağ, 90+4’te Eintracht Frankfurt’u devirdi! Can Uzun sahne aldı...

78. dakikada Frankfurt'un kazandığı penaltıda Fares Chaibi topu ağlara göndererek Alman ekibini 2-1 öne geçirdi. Maçta perdeyi açan Camilo Duran, 80. dakikada yeniden sahneye çıktı ve maçta bir kez daha dengeyi sağladı. 90+4. dakikada son sözü Bahlul Mustafazade söyledi ve Karabağ mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Azerbaycan ekibi böylece puanını 10'a yükseltirken, Eintracht Frankfurt ise 4 puanda kaldı.

Karabağ, ligin son maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.